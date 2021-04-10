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انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-10T06:30:36+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف ، يوم السبت ، بينما ارتفع سعر نفط خام البصرة الثقيل ، قبل إغلاقه مساء الجمعة .

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 62.78 دولارا للبرميل بمقدار 0.48 دولار وبنسبة 0.76% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.38 دولارا للبرميل بإرتفاع بلغ نسبته 0.37%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.58 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 61.37 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 61.63 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 61.55 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.43 دولارا. 

وكانت أسعار النفط العالمية قد انخفضت ليغلق خام برنت على 63.01 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي على 59.34 دولارا.

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