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انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-01T08:44:30+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، ليسجل ثاني أعلى سعر بعد الخام السعودي في منظمة اوبك.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 0.20 دولارا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.27% ليصل الى 72.75 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.97 دولارا او ما يعادل 1.47% ليصل الى 67.11 دولارا.

وسجل البصرة الخفيف ثاني اعلى الاسعار في منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 74.31 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 67.01 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 71.58 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري71.32 دولارا، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.63 دولاراً، وجيراسول الانغولي 71.4 دولاراً، والكويت الكويتي الى 72.61 دولار.

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