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انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T07:33:41+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، فيما ارتفع سعر الخام الثقيل.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 64.83 دولارا للبرميل بمقدار 1.08 دولار وبنسبة 1.641% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 62.50 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 2.36%.

وتراجع نفط البصرة الخفيف مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك التي ارتفعت جميعها حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 63.34 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 1.52 دولار، وسجل مزيج مربان الاماراتي 64.86 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 54 سنتا، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.45 دولارا للبرميل، بارتفاع بلغ 25 سنتا، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 63.13 دولارا، بارتفاع بلغ 28 سنتا ، وجيراسول الانغولي 63.34 دولارا بارتفاع بلغ 19 سنتا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 64.69 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 61.08 دولارا.

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