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انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T07:28:51+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، فيما ارتفع الثقيل مع تذبذب اسعار النفط عالميا.

وانخفض خام البصرة المصدر لاسيا 1.28 دولارا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 1.76% ليصل الى 71.44 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.90 دولارا او ما يعادل 1.39% ليصل الى 65.47 دولارا.

وتذبذبت اسعار الخامات في منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي السعودي الخفيف 71.75 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.22 دولار، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.89 دولارا بانخفاض بلغ 0.45 دولار، ومزيج مربان الإماراتي 71.14 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 0.35 دولار، ومزيج سهران الجزائري71.55 دولارا بانخفاض بلغ 0.18 دولار، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.60 دولاراً بانخفاض بلغ 0.22 دولار، وجيراسول الانغولي.

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