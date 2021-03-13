انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف، يوم السبت، انخفاضا في سعره فيما ارتفع خامها الثقيل بعد اغلاقهما أمس الجمعة.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.36 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.27%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 65.88 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 1.27%، بحسب وسائل إعلام معنية بالشأن الاقتصادي.

وعلى الرغم من انخفاض نفط البصرة الخفيف الا انه سجل أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.31 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.42 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 68.47 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري68.37 دولارا، والكويت الكويتي 67.47 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.01 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت ليغلق خام برنت على 69.18 دولارا، وخام غرب تكساس الى 65.57 دولارا.