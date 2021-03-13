سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-13T08:31:18+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

شفق نيوز/ سجل نفط خام البصرة الخفيف، يوم السبت، انخفاضا في سعره فيما ارتفع خامها الثقيل بعد اغلاقهما أمس الجمعة.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 69.36 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.27%عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 65.88 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 1.27%، بحسب وسائل إعلام معنية بالشأن الاقتصادي.

وعلى الرغم من انخفاض نفط البصرة الخفيف الا انه سجل أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 68.31 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 68.42 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 68.47 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري68.37 دولارا، والكويت الكويتي 67.47 دولارا، وجيراسول الانغولي 69.01 دولارا.

وكانت اسعار النفط العالمية قد انخفضت ليغلق خام برنت على 69.18 دولارا، وخام غرب تكساس الى 65.57 دولارا.

related

خام البصرة الخفيف يقترب من 70 دولاراً للبرميل

Date: 2021-03-06 09:36:51
خام البصرة الخفيف يقترب من 70 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

Date: 2020-12-30 06:47:42
النفط يرتفع بفعل انخفاض المخزونات الأمريكية

النفط يواصل الإرتفاع في الأسواق العالمية

Date: 2020-11-26 05:45:34
النفط يواصل الإرتفاع في الأسواق العالمية

النفط يصل أعلى سعر منذ عام

Date: 2021-02-08 08:46:25
النفط يصل أعلى سعر منذ عام

إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-01-20 07:25:17
إرتفاع طفيف في أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وإقليم كوردستان

لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

Date: 2020-12-17 04:22:43
لأول مرة ومنذ أشهر .. أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

بعد خسائر استمرت لأيام .. النفط يعاود الارتفاع

Date: 2021-03-03 05:27:08
بعد خسائر استمرت لأيام .. النفط يعاود الارتفاع

أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة

Date: 2020-09-17 11:36:48
أسعار أوبك ترتفع الى 41.29 دولارا قبيل اجتماع المنظمة