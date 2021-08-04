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انخفاض خام البصرة الخفيف لليوم الثاني على التوالي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-04T09:12:33+0000
انخفاض خام البصرة الخفيف لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الاربعاء، ليصل إلى 73 دولاراً، بالتزامن مع انخفاض اسعار سلة اوبك.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 0.77 دولارات وبنسبة تغيير بلغ 1.04% ، فيما انخفض ايضا خام البصرة الثقيل إلى 67.53 دولاراً للبرميل بنسبة تغيير بلغت 2.41%.

وسجل سعر النفط السعودي الخفيف 72.81 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 68.00 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 72.52 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 72.37 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 71.24 دولاراً، وجيراسول الانغولي 70.96 دولاراً.

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