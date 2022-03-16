انخفاض خام البصرة الثقيل بأكثر من 7 دولارات

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الثقيل، اليوم الاربعاء، بأكثر من 7 دولارات ليسجل 94 دولاراً للبرميل.

وتراجع خام البصرة الثقيل المصدر لأسيا 7.03 دولارات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 6.93% ليصل الى 94.42 دولارا للبرميل الواحد.

وانخفضت أيضا جميع خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 100.94 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 7.53 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 102.04 دولار للبرميل بانخفاض بلغ 9.67 دولارات للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 104.72 دولارات بانخفاض بلغ 3.96 دولارات، ومزيج ايران الثقيل 95.72 دولارا بانخفاض بلغ 3.62 دولارات، وبوني النيجيري الخفيف 102.99 دولار بانخفاض بلغ 3.85 دولارات".

وانخفضت اسعار النفط عالميا لتحوم حول سعر 100 دولار بعد ان وصلت خلال الاسبوع الماضي الى 139 دولارا