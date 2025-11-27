انخفاض خاميّ البصرة مع تراجع أسعار النفط العالمية

شفق نيوز- متابعة

انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط، يوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وهبطت أسعار خام البصرة الثقيل 32 سنتاً بما يعادل 0.54%‎‎ ليصل إلى 59.39 دولاراً، كما تراجعت أسعار خام البصرة المتوسط 32 سنتاً بما يعادل 0.52% ‎ليصل 61.14 دولاراً.

يأتي ذلك مع هبوط في أسعار النفط عالمياً وسط توقعات بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا مما قد يمهد الطريق لىفع العقوبات الغربية المفروضة على إمدادات النفط الروسية.

وسجل خام برنت 62.75 دولاراً في حين سجل الخام الأميركي 58.38 دولاراً.