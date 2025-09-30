انخفاض خامي البصرة مع تراجع النفط عالميا

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط عالميا

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 22 سنتا بما يعادل 0.32%‎‎ ليصل إلى 68.02 دولارا، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 22 سنتا بما 0.31% ‎ليصل 69.57 دولارا.

وانخفضت أسعار النفط مع توقعات بزيادة جديدة في إنتاج اوبك، اضافة الى استئناف صادرات اقليم كوردستان النفطية عبر تركيا مما عزز المخاوف من زيادة المعروض.

وبلغ سعر خام برنت 67.53 دولارا بانخفاض بلغ 44 سنتا، فيما بلغ سعر الخام الأمريكي 63.08 دولارا بانخفاض بلغ 36 سنتا.