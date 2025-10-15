انخفاض خامي البصرة لأكثر من 2% مع تراجع النفط عالمياً

شفق نيوز - بغداد

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، يوم الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.39 دولار بما يعادل 2.20%‎‎ ليصل الى 61.69 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.39 دولار بما يعادل 2.15% ‎ليصل 63.24 دولاراً.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لتحذير وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض خلال عام 2026، إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي قد تضر بالطلب العالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو بنسبة 0.19% لتسجّل 62.27 دولارًا للبرميل بحلول الساعة الـ 00:21 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات أو 0.17% لتبلغ 58.60 دولارًا للبرميل.

وأغلق كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال جلسة التداول السابقة.