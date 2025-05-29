انخفاض خاميّ البصرة لليوم الثاني على التوالي

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خاميّ البصرة الثقيل والمتوسط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بالرغم من ارتفاع النفط عالمياً.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 41 سنتا بما يعادل 67‎‎‎% ليصل إلى 60.65 دولاراً، وانخفضت أسعار الخام المتوسط 41 سنتاً أيضاً بما يعادل 64% ‎ليصل إلى 63.60 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي بعد أن منعت محكمة أمريكية رسوماً جمركية فرضها الرئيس دونالد ترامب، بينما تترقب السوق عقوبات أمريكية جديدة محتملة تحد من تدفقات الخام الروسي وقرار "أوبك+" بشأن زيادة الإنتاج في تموز/ يوليو المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 65.71 دولاراً للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ليصل إلى 62.62 دولاراً للبرميل.