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انخفاض خامي البصرة لليوم الثاني

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-01T06:13:40+0000
انخفاض خامي البصرة لليوم الثاني

شفق نيوز/ انخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 63.11 دولارا للبرميل بمقدار 1.72 دولار وبنسبة 2.65% عن يوم امس الاربعاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 61.91 دولارا للبرميل بأنخفاض بلغ نسبته 0.94%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 64.26 دولارا للبرميل ، وسجل مزيج مربان الاماراتي 63.74 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 62.79 دولارا للبرميل، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.80 دولارا ، وجيراسول الانغولي 63.35 دولارا

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 63.17 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 59.63 دولارا

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