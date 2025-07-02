انخفاض خامي البصرة بأكثر من 1٪

شفق نيوز – البصرة

انخفضت أسعار خامي البصرة "الثقيل والمتوسط"، اليوم الأربعاء، بأكثر من 1%، بالتزامن مع استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وسجل خام البصرة الثقيل تراجعاً بمقدار 69 سنتاً، أو ما يعادل 1.05%، ليصل إلى 64.82 دولاراً للبرميل، فيما انخفض خام البصرة المتوسط بالقيمة نفسها بنسبة 1.01%، ليبلغ 67.82 دولاراً.

وجاء هذا التراجع في وقت استقرت فيه العقود الآجلة للنفط عالمياً، مع ترقب الأسواق لزيادة محتملة في الإمدادات من كبار المنتجين خلال الشهر المقبل، إلى جانب تأثير ضعف الدولار ومؤشرات اقتصادية مختلطة صادرة عن الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وسجل خام برنت العالمي 67.18 دولاراً، فيما بلغ الخام الأمريكي 65.50 دولاراً للبرميل.