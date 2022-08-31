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انخفاض خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 3%

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-31T11:05:09+0000
انخفاض خامي البصرة المتوسط والثقيل إلى أكثر من 3%

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 3% .

وانخفض خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 3.06 وبنسبة تغيير بلغت 2.97% ليصل الى 99.95 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 3.06 وبنسبة تغيير بلغت 3.11 % ليصل الى 95.35 دولاراً.

وانخفضت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 108.13 دولارات للبرميل بارتفاع بلغ 3.08 دولارات، وسجل مزيج مربان الإماراتي 98.56 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ 1.26 دولار للبرميل.

وانخفضت اسعار النفط العالمية ظهر اليوم بعد ارتفاعها صباحا مع التخوف من الركود الاقتصادي العالمي الذي من شأنه ان يقلل الطلب على النفط.

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