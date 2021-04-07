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انخفاض خامي البصرة الخفيف والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-07T06:37:26+0000
انخفاض خامي البصرة الخفيف والثقيل

شفق نيوز/ انخفض سعر نفط خام البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء، بعد افتتاحه أمس الثلاثاء.

وانخفض نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 62.53 دولارا للبرميل بمقدار 2.45 دولار وبنسبة 3.77% عن يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت اسعار خام البصرة الثقيل 60.39 دولارا للبرميل بانخفاض بلغ نسبته 2.06%.

وسجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 62.49 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 62.04 دولارا للبرميل، وسجل مزيج سهران الجزائري 61.62 دولارا للبرميل، ، فيما سجل بوني الخفيف النيجيري 62.24 دولارا، وجيراسول الانغولي 62.43 دولارا .

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت اليوم ليسجل خام برنت 62.84 دولارا، وخام غرب تكساس الامريكي الى 59.44 دولارا.

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