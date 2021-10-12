شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الامريكية، يوم الثلاثاء، عن انخفاض حيازة العراق من السندات الامريكية الى 19 مليار دولار خلال شهر تموز الماضي.

ووفق جدول أصدرته الخزانة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فأن "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر تموز انخفضت بنسبة 10.1% لتصل الى 19.047 مليار دولار بعد أن كانت 21.187 مليار دولار في شهر حزيران الماضي".

وأظهر الجدلول أيضاً، أن "هذه السندات ما زالت مرتفعة عن شهر كانون الاول من عام 2020 بمقدار 11% عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 17.1 مليار دولار".

وبحسب الخزانة الامريكية، فأن "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الامد بمقدار 8.843 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 10.204 مليار دولار".

وأشارت إلى أن "اكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.310 ترليون دولار تليها الصين وبواقع 1.068 ترليون دولار تليها بريطانيا وبواقع 539 مليار دولار".

وعربياً تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة وبواقع 128.1 مليار دولار وتأتي بعدها الامارات بواقع 58 مليار دولار وتأتي الكويت ثالثا بواقع 46 مليار دولار ومن ثم العراق بواقع 19.047 مليار دولار وقطر خامسا بواقع 6.6 مليار دولار".