رغم هبوط الواردات الحاد.. السيارات الصينية تحافظ على نموها في السوق العراقية

شفق نيوز - بغداد

كشفت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن النصف الأول من عام 2026 شهد تحولاً هيكلياً وانكماشاً حاداً في سلة الاستيرادات العراقية من الصين، وسط مفارقة تمثلت بتراجع غالبية القطاعات مقابل نمو استثنائي لقطاع السيارات.

وبحسب بيانات المؤسسة، فقد بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى العراق في النصف الأول من العام الحالي 5.18 مليارات دولار، مسجلة تراجعاً كبيراً بقيمة 3.7 مليارات دولار (بنسبة انخفاض بلغت 41.7%) مقارنة بالمدة ذاتها من عام 2025 التي بلغت فيها الصادرات 8.89 مليارات دولار.

وأظهر التقرير انخفاضاً واضحاً في السلع التي كانت تتصدر قائمة الواردات، وتحديداً أجهزة التكييف و الإلكترونيات والهواتف النقالة.

وعزا رئيس المؤسسة الخبير الاقتصادي منار العبيدي هذا التراجع إلى عاملين حاسمين؛ الأول يتعلق بالسياسات الضريبية بعد ارتفاع التعرفة الجمركية المفروضة على تلك الأجهزة إلى 33% ما رفع كلف الاستيراد وقلل الطلب التجاري، فيما يتجسد العامل الثاني بأزمة سلاسل الإمداد والاضطرابات المستمرة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف الشحن.

وفي تناقض واضح مع الهبوط العام، حققت واردات السيارات الصينية نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت قيمتها من 243 مليون دولار في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 275 مليون دولار في النصف الأول من 2026.

وخلصت المؤسسة في تقريرها إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة للطلب المتزايد والارتفاع الملحوظ في الحصة السوقية للسيارات الصينية داخل العراق، ما يعكس تحولاً في ثقة المستهلك وإقبالاً على التقنيات والأسعار التنافسية التي تقدمها تلك العلامات التجارية.