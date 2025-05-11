انخفاض جديد يطرأ على سعر الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس السبت 142400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فإن الدولار سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141900 دينار مقابل 100 دولار.