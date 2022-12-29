انخفاض جديد يطرأ على أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالانخفاض مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليومن سعر صرف بلغ 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاربعاء 156500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا أيضاً حيث بلغ سعر الدولار البيع 152500 دينار، وبلغ سعر الشراء 152400 دينار