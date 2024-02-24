انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم السبت، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 151700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 151950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151300 دينار مقابل 100 دولار.