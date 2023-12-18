انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاثنين، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 154300 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس الأحد 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 155250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 153250 دينارا لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 153850 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 153750 دينارا مقابل 100 دولار.