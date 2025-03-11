انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتُسجل 148200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 147250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 147900 دينار مقابل 100 دولار .