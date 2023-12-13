انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 157350 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 155750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محلات الصيرفة سعر البيع 156650 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 156550 دينارا مقابل 100 دولار.