انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم امس الأربعاء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150050 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 149950 دينارا مقابل 100 دولار.