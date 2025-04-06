انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولارا فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 147700 دينار مقابل 190 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار قد سجل انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147250 ديناراً لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 147150 ديناراً مقابل 100 دولار .