انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 144800 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار أمس الاثنين 145400 دينار مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد قد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 143750 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 144700 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 144600 دينار مقابل 100 دولار.