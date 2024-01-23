انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار ، اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار ،فيما كانت الأسعار أمس الاثنين 151300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 150000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا بشكل طفيف في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 151250 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 151150 دينارا مقابل 100 دولار.