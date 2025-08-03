انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 139550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس السبت 140000 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 140500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 138500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 139300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 139100 دينار مقابل 100 دولار.