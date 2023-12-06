انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 157000 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 157600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 158000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة سعر البيع 156800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 156700 دينار مقابل 100 دولار.