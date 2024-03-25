انخفاض جديد يطرأ على أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147400 دينار مقابل كل 100 دولار ، حيث كانت الاسعار امس الاحد 148700 دينار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار، مقابل كل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار .