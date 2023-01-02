انخفاض جديد يطرأ على اسعار الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الاثنين، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152900 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار صباح يوم امس الاحد 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 153250 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 152250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فإن أسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر الدولار للبيع 152800 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 152750 دينار .