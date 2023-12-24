انخفاض جديد يضرب أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار أمس السبت 152450 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 150750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل انخفاضا ايضا في محلات الصيرفة سعر البيع 152100 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 152000 دينار مقابل 100 دولار.