انخفاض جديد يضرب أسعار الدولار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الاحد ، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 151150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس السبت 151400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 151000 دينار لكل 100 دولار .

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصرافة وبلغ سعر البيع 151000 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150900 دينار مقابل 100 دولار.