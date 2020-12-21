انخفاض جديد لأسعار صرف الدولار في بغداد

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، بالانخفاض اليوم الاثنين 21 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت ظهر اليوم، 138500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 138500 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد صباح اليوم 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 139500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 137500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وعزا بعض اصحاب مكاتب الصرف هذا الانخفاض الى وجود عرض كبير لبيع الدولار بعد حصول بعض المكاسب من قبل بعض المتعاملين والمواطنين به بعد ان تم شراؤه بأسعار مخفضة قبل ان يرتفع.