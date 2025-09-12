انخفاض جديد لأسعار النفط مع تزايد القلق بتراجع الطلب الأمريكي وتوسع الإمدادات

شفق نيوز - بغداد

واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الجمعة، لتسجل مزيدًا من الخسائر بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، وسط تزايد القلق بشأن تراجع محتمل في الطلب الأمريكي، وتوسع الإمدادات العالمية، مما أثّر سلبًا على الأسواق.

فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 66.07 دولارًا للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل الى 62.06 دولارًا. وكان الخامان القياسيان قد سجّلا خسائر بنسبة 1.7% و2% على التوالي في جلسة التداول السابقة.

وأشارت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إلى أن المعروض النفطي العالمي سيتزايد بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام، مدفوعًا بزيادات إنتاج أوبك وحلفائها، وعلى رأسهم روسيا، في إطار تحالف "أوبك+".

ورغم عدم تعديل أوبك لتوقعاتها المتفائلة بشأن نمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2025 و2026، إلا أن القرار الذي اتخذه التحالف يوم الأحد بزيادة حصص الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر، يُظهر رغبة واضحة من السعودية، أكبر منتج في التحالف، لاستعادة حصتها السوقية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر تجارية عن ارتفاع كبير في صادرات النفط السعودي إلى الصين، حيث ستشحن "أرامكو" نحو 1.65 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، مقارنة بـ1.43 مليون برميل في سبتمبر.

وفي سياق متصل، أوضحت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.9 ملايين برميل الأسبوع الماضي، لتصل إلى 424.6 مليون برميل، ما يعزز المخاوف بشأن تخمة المعروض.

كما سجلت روسيا انخفاضًا حادًا في عائدات صادراتها النفطية، لتصل إلى أحد أدنى مستوياتها منذ بدء النزاع في أوكرانيا.