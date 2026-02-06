انخفاض جديد لأسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات في الشرق الأوسط

شفق نيوز - أربيل

واصلت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي تراجعها اليوم الجمعة، مع انحسار المخاوف من اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتركيز المستثمرين على نتائج المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية المرتقبة في سلطنة عُمان في وقت لاحق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا أو 0.74 بالمئة إلى 67.05 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ 0102 بتوقيت غرينتش بعد أن تراجعت عند التسوية في الجلسة السابقة 2.75 بالمئة.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 62.77 دولارا للبرميل بانخفاض 52 سنتا أو 0.82 بالمئة، بعد إغلاقه أمس الخميس على هبوط 2.84 بالمئة، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتجه الخامان لتسجيل أول تراجع أسبوعي في أكثر من شهر، وهما حاليا على انخفاض بأكثر من ثلاثة بالمئة عن أعلى مستوياتهما في ستة أشهر تقريبا المسجلة في أواخر يناير كانون الثاني عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران.

واتفقت البلدان على عقد محادثات في سلطنة عُمان اليوم الجمعة وسط تصاعد التوتر، وذلك بعد تعزيز الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط وجهود حثيثة بذلتها أطراف إقليمية لتجنب اندلاع مواجهة عسكرية يخشى كثيرون من أن تتطور إلى حرب أوسع.

ويمر نحو خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران. وتصدّر السعودية والإمارات والكويت والعراق معظم نفطها الخام عبر المضيق، تماما كما هو الحال بالنسبة لإيران.