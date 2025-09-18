انخفاض جديد لأسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي بشكل طفيف، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 736 ألف دينار، وسعر الشراء 732 ألف دينار، فيما سجلت أمس الأربعاء 738 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 706 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 702 ألفي دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 740 ألفاً و750 ألف دينار، وسعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 710 آلاف و720 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 772 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 737 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 632 ألف دينار.