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انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-18T07:45:08+0000
انخفاض جديد لأسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت (18 ايلول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 360 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 354 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 330 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الفاً دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وكانت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، قد سجلت انخفاضا أول امس الخميس.

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