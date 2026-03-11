انخفاض جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في صباح، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد و في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153850 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 155500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 153350 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153250 ديناراً مقابل 100 دولار.