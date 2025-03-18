انخفاض جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح يوم أمس الاثنين 147950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار .