انخفاض جديد لأسعار الدولار أمام الدينار في بغداد و اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 144550 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143950 دينارا مقابل 100 دولار.