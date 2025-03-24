انخفاض جديد لأسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الاثنين في أسواق بغداد، وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146900 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم 147200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146400 دينار لكل 100 دولار.