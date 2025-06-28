انخفاض جديد لأسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت ، مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141300 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 141100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.