انخفاض جديد للدولار أمام الدينار مع اغلاق البورصة في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد/أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141350 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 140850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.