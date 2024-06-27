انخفاض جديد للدولار أمام الدينار العراقي في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، أمام الدينار العراقي، صباح الخميس، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس الأربعاء 147650 لكل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "أسعار البيع في محال الصيرفة انخفضت بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً، بينما بلغ الشراء 146250 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً في محال الصيرفة، عند 147100 دينار للبيع، و147000 دينار للشراء، مقابل كل 100 دولار.