انخفاض جديد للدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 146000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 146400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146150 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146050 ديناراً مقابل 100 دولار امريكي.