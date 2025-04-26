انخفاض جديد للدولار في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح الخميس الماضي 145200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144800 دينار مقابل 100 دولار.