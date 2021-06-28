انخفاض جديد للدولار عند إغلاق أسواق بغداد

شفق نيوز/ سجل سعر صرف الدولار مزيداً من التراجع أمام الدينار، يوم الاثنين، عند إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 146850 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت اسعار الدولار صباح اليوم 147100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.