انخفاض جديد في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، بنسبة 6.83%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، انخفاضا في مبيعاته لتصل إلى 191 مليون دولار و434 الف دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاربعاء، حيث بلغت المبيعات فيه 205 ملايين، و582 الفا و988 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 172 مليوناً و344 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 19 مليوناً و90 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 6 شركات صرافة.