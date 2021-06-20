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انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-20T07:53:41+0000
انخفاض جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (20 حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، انخفضت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 368 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 338 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً و 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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